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Antalya'da 6 bin 255 işletmede gıda denetimi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla 25 Kasım'da başlatılan ve 81 ilde eş zamanlı sürdürülen ürün bazlı gıda denetim seferberliği tamamlandı.

04.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:51Antalya'da 6 bin 255 işletmede gıda denetimi
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla 25 Kasım'da başlatılan ve 81 ilde eş zamanlı sürdürülen ürün bazlı gıda denetim seferberliği tamamlandı. 'da bir haftalık ürün bazlı uygulamalarda, 6 bin 255 farklı işletmede denetim gerçekleştirildi.

Güvenilir gıdaya ulaşmanın, her bireyin hakkı olduğunu ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, bu hakkın korunmasının sağlanması gerektiğini altını çizdi. Özen, tarladan sofraya gıda güvenliğini sağlamak için üretimin her aşamasında denetimlere aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda Bakanlığımızın başlatmış olduğu ve bir hafta boyunca yoğun bir şekilde devam eden gıda denetim seferberliğine il müdürlüğümüz ve 19 ilçemizdeki ilçe müdürlüklerimiz gıda kontrol görevlileri ile il ve ilçe müdürlerimizin de katıldığı bir denetim gerçekleştirdik. Unlu mamul üretimi yapan işletmelerden, marketlere kadar birçok işletmeyi denetledik. Denetimlerimiz esnasında eksiklik tespit edilen hususlarda gerekli uyarıları yaptık. Gıda güvenliğinin sağlanması ancak vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmaları ile tam anlamıyla sağlanabilir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Bekir Pakdemirli, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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