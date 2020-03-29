Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya'da 6 dilde koronavirüs uyarısı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini 6 dilde anons ederek vatandaşları uyardı.

29.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:01
Antalya 'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini 6 dilde anons ederek vatandaşları uyardı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde vatandaşları virüse karşı bilgilendirdi, araçlarıyla dolaşarak ilçenin yerli sakinlerine ve yerleşik yabancılara koronavirüse karşı uyarı anonsları gerçekleştirdi.
Hoparlörden yapılan Türkçe, Rusça, İngilizce, Farsça, Arapça ve Almanca uyarılarla vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları istendi.
Ekipler, sahilleri de denetledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Antalya’da 6 dilde koronavirüs uyarısı

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Antalya, Alanya, Güncel

Haberin Videosu :

Antalya'da 6 dilde koronavirüs uyarısı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da 6 dilde koronavirüs uyarısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti Haberler
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti
İstanbul Valiliği’nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın Haberler
İstanbul Valiliği'nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Yargıtay’dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Haberler
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek
Belediye Başkanı’ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Haberler
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor Haberler
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik Haberler
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik

Son Dakika Güncel Haberleri

13:07: (DÜZELTEREK YENİDEN) ARNAVUTKÖY'DE ARAÇTA SIKIŞAN YARALI KADINI İTFAİYE ÇIKARTTI - Haber 13:07: Cide'de kurallara uymayan 65 yaş üstü vatandaşlara ceza yağdı - Haber 13:07: Terziden evlerinde bulunanlara kitap - Haber 13:06: - Rusya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 8'e yükseldi- Vaka sayısı bin 534'e çıktı - Haber 13:06: Vali Karabük'e girişleri kontrol etti - Haber 13:02: Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi - Haber 12:40: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti - Haber 12:23: Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu - Haber 11:08: İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek - Haber 10:45: Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak? - Haber 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler