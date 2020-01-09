Haberler » Güncel » Antalya'da 6 sanık uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan hapis cezasına çarptırıldı - Haber

Antalya'da 6 sanık uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan hapis cezasına çarptırıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçlarından yargılanan 8 sanıktan 6'sı, 7 yıl 2 aydan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

09.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:56Antalya'da 6 sanık uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan hapis cezasına çarptırıldı
'nın ilçesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçlarından yargılanan 8 sanıktan 6'sı, 7 yıl 2 aydan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.
Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar T.S, B.S, K.A, Ç.O, M.Ü, Ö.B, B.A, ve U.K. ile avukatları katıldı.
Son sözleri sorulan sanıklar beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçlarından sanıklar T.S'ye 18 yıl, M.Ü'ye 14 yıl 8 ay, B.S, K.A. ve B.A'ya 12'şer yıl 2'şer ay ve Ö.B'ye 7 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
Heyet, sanıklar Ç.O. ve U.K'nin ise beraatine hükmetti.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Şubat 2019'da düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakılmıştı.

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:34  Kocaeli'deki 12 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı - Haber
19:33  BM Güvenlik Konseyi'nde ABD-İran gerilimi görüşüldü (1) - NEW - Haber
19:33  Tokat bakan albayrak iş dünyasıyla bir araya geldi-2 - Haber
19:33  Adana lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi yaralandı-ek - Haber
19:29  Başkan Pekmezci'den Gazeteciler Günü mesajı - Haber
18:27  Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:40  Okulunu değiştiren liseli Cihan, öldürülmekten kurtulamadı - Haber
9.01.2020 19:35:14