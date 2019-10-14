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Antalya'da 60 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Demre ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 60 düzensiz göçmen yakalandı.

14.10.2019 22:04Antalya'da 60 düzensiz göçmen yakalandı
Antalya'nın Demre ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 60 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine Demre'deki ormanlık alana operasyon düzenleyen Antalya Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 düzensiz göçmen ile 3 organizatörü gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenlerin bölgeye getirildiği otobüs ve minibüse de el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen ve yemek verilen düzensiz göçmenler, otobüslerle İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden, ikisi nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya, Demre, Güncel

Kaynak: AA

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