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Antalya'da 65 yaş üstü, seyir terasından denizi izledi

Antalya'da 65 yaş üstü, seyir terasından denizi izlediANTALYA'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasıyla, 50 gündür evde kalan vatandaşlar, denizi izlemek için seyir terasına geldi.

10.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 10.05.2020 12:39
Antalya'da 65 yaş üstü, seyir terasından denizi izledi
ANTALYA'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasıyla, 50 gündür evde kalan vatandaşlar, denizi izlemek için seyir terasına geldi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla evlerinden çıktı. Saatlerin 11.00'i göstermesiyle Antalya'da 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara çıkmaya başladı. Özellikle sahil bandına yakın Konyaaltı Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Denizi varyant üzerinden izlemek isteyen vatandaşlar seyir terasında toplandı. Bölgeye gelen yaşlıları karşılayan polis ekipleri, gelenlerin hepsiyle sohbet etti.
Seyir terasına ilk gelen Salime Gün'ün (74) Anneler Günü'nü kutlayan polis ekipleri, kadına gül verdi. Gün, "Bunaldık 2 aydır evde. Kendimi nasıl dışarıya attığımı bilemedim. Çıktım yürüyüş yapıyorum, denizi görmeye geldim. Yüce mevlam, bu belayı bir an önce başımızdan defetsin. Şu anda hastanede görev yapan hemşireleri, doktorları görünce ağlıyorum. Evlerine bile gidemiyorlar, bu şekilde insanlar yaşayamaz" dedi.
Yasak sürecinde de dışarıya çıktığını söyleyen Erdoğan Gönüllü (78), "Evde kaldığım süreçte evimin arkasında spor yaptım. İzin verildiği için mutluyum. Bu hastalığı asıl bulaştıran gençler. Bugüne kadar da polisimize zahmet vermemek için alışverişimi kendim yapıyordum" dedi.
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Antalya’da 65 yaş üstü, seyir terasından denizi izledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Polis, Güncel, Haber

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