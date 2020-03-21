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Antalya'da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartları geçici süreyle durduruldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanan 65 yaş üstü kişilere yönelik uygulamanın tedbir amaçlı geçici süreyle durdurulduğunu bildirdi.

21.03.2020 19:53 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:55
Antalya'da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartları geçici süreyle durduruldu
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanan 65 yaş üstü kişilere yönelik uygulamanın tedbir amaçlı geçici süreyle durdurulduğunu bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü kişilerin şehir içi toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanma uygulamasını geçici olarak durdurdu. Uygulamanın yarın sabah başlayacağı bildirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Antalya'mızda etkisini minimuma indirmek için belediye uygulamalarımızda geçici değişiklikler yapmamız gerekmektedir. Bu kapsamda öncelikli olarak risk grubundaki yaşlıların ve tüm halkımızın sağlığını korumak amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma uygulaması geçici bir sürü durdurulmuştur." ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel

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