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Antalya'da 65 yaş üstü yaşlı teyze dışarı çıkamayınca çatıda gezdi

Antalya'da 65 yaş üstü yaşlı teyze dışarı çıkamayınca çatıda gezdi Yaşlı bir kadın elinde bastonla oturduğu apartmanın terasında dolaştığı anlar görüntülendi Antalya'da korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına yaşlı bir kadının bulduğu çözüm hem şaşırttı...

24.03.2020 00:45 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:46
Antalya 'da 65 yaş üstü yaşlı teyze dışarı çıkamayınca çatıda gezdi
Yaşlı bir kadın elinde bastonla oturduğu apartmanın terasında dolaştığı anlar görüntülendi
ANTALYA - Antalya'da korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına yaşlı bir kadının bulduğu çözüm hem şaşırttı hem güldürdü. Oturduğu apartmanın çatı katındaki terasa çıkan kadın, elinde bastonla volta atarak dolaştı.
İçişleri Bakanlığınca, korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara dün itibariyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın ardından park, sokak, otogar gibi umuma açık alanlarda kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaşın üstündeki vatandaşları uyararak evine göndermeye başladı. Yasağın ardından Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi'ndeki görüntü hem şaşırttı hem güldürdü. Oturduğu apartmanın terasına çıkan yaşlı bir kadın, elinde bastonla gezindi. O anlarsa çevrede oturan bir başka vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi. Antalya’da 65 yaş üstü yaşlı teyze dışarı çıkamayınca çatıda gezdi

Kaynak: İHA

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Antalya'da 65 yaş üstü yaşlı teyze dışarı çıkamayınca çatıda gezdi
Etiketler : Antalya, Güncel

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