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Antalya'da 65 yaş üzeri 88 bimekan vatandaş için özel merkez

Antalya'da korona virüs salgını sebebiyle yapılan "Evde kal" çağrısı sonrası gidecek yeri olmayan 65 yaş üzeri ve ihtiyaç sahibi 88 evsiz vatandaş, Bimekan merkezinde ağırlanıyor.

08.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:50
Antalya'da 65 yaş üzeri 88 bimekan vatandaş için özel merkez
Antalya 'da korona virüs salgını sebebiyle yapılan "Evde kal" çağrısı sonrası gidecek yeri olmayan 65 yaş üzeri ve ihtiyaç sahibi 88 evsiz vatandaş, Bimekan merkezinde ağırlanıyor. Merkezde beslenme, barınma ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçları karşılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin kış aylarında yaşamlarını sokakta sürdüren evsiz vatandaşları misafir ettiği Bimekan, bu kez korona virüs salgını dolayısıyla gidecek yeri olmayanları misafir ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Başkan Muhitin Böcek'in talimatıyla evsizler için oluşturduğu Bimekan'da beslenme, barınma ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçları karşılıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Bimekan'da yatakhanelerden yemekhaneye kadar her yeri düzenli olarak dezenfekte ediyor. Bimekan'ı kullanan vatandaşların günlük rutin olarak ateşleri ölçülüp sağlık kontrolleri yapılıyor.

72 yaşındaki Fehmi Güney, Bimekan şartlarının son derece iyi olduğunu ifade ederek, "Burada sabah kahvaltımız, öğle ve akşam yemeğimiz, çayımız, kahvemiz her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Her gün sağlık kontrollerimiz yapılıyor. Yattığımız yerler, yemekhanemiz her gün temizlenip, dezenfekte ediliyor. Emin olun burası birçok kişinin evinden daha güvenlidir. Görevliler her gün ateşimizi ölçüyor, ellerimiz dezenfekte ediliyor" dedi.

Bimekan'da bakımlarının iyi olduğunu söyleyen Cengiz Karagöz, "Günde 3 öğün yemeğimizi yiyoruz. Sıcak suyumuz var. Çamaşırlarımız yıkanıyor. Her hangi bir sıkıntımız yok. Maskelerimiz ve eldivenlerimiz idare tarafından temin ediliyor" diye konuştu.

66 yaşındaki Nazım Dönmez ise "Kalp ameliyatı oldum ve KOAH hastasıyım. Burada ilaçlarımızı da alıyorlar, sağlık kontrolümüzü de yapıyorlar. Odalarımız dezenfekte ediliyor. Yemeklerimiz güzel. Buradaki personel çok iyi ve çok anlayışlı" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Antalya'da 65 yaş üzeri 88 bimekan vatandaş için özel merkez - Haberler

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