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Antalya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma uygulaması durduruldu

ANTALYA'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma uygulaması bir süreliğine geçici durduruldu.

21.03.2020 21:22 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:22
Antalya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma uygulaması durduruldu

ANTALYA'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma uygulaması bir süreliğine geçici durduruldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada tüm önceliğin toplum sağlığı olduğunu söyledi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma uygulamasını geçici bir süre durdurduklarını aktaran Başkan Böcek, "En güvenli yer evimiz. Bu zor günlerin üstesinden birlikte geleceğiz" dedi. Başkan Böcek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Antalya'mızda etkisini minimuma indirmek için belediye uygulamalarımızda geçici değişiklikler yapmamız gerekmektedir. Bu kapsamda öncelikli olarak risk grubundaki yaşlıların ve tüm halkımızın sağlığını korumak amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma uygulaması geçici bir süre durdurulmuştur."


Kaynak: DHA

Etiketler : Muhittin Böcek, Antalya, Güncel

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