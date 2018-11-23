23 Kasım 2018, 09:47
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Antalya'da 750 Adet Kaçak Kol Saati Ele Geçirildi

Antalya

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otelin içerisinde bulunan iş yerine yapılan baskında 750 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin içerisinde bulunan iş yerine yapılan baskında 750 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Side Mahallesi'nde bir otel içerisinde bulunan iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde arama yapan polis, 750 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirdi.

Olayla ilgili iş yeri sahibi R.Y. hakkında adli işlem yapıldı. - ANTALYA Manavgat,Antalya
23 Kasım 2018 Cuma 09:47



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