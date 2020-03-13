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Antalya'da 8 yıl önce ortadan kaybolan kadının öldürülüp gömülmesi

Antalya'da, 8 yıldır kendisinden haber alınamayan kadının öldürülüp gömülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

13.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:00
Antalya'da 8 yıl önce ortadan kaybolan kadının öldürülüp gömülmesi
Antalya 'da, 8 yıldır kendisinden haber alınamayan kadının öldürülüp gömülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından M.T. ile S.D. adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan Bekir B. de adliyeye sevk edildi.
Antalya'da, 8 yıldır kendisinden haber alınamayan Hatice B'nin öldürülüp gömülmesiyle ilgili dün, kocası Bekir B. ile eski eşi M.T. ve arkadaşı S.D, yakalanmış, suçlarını itiraf eden zanlıların gösterdiği Kumluca ilçesi Turizm Caddesi'ndeki alanda Hatice B'nin cesedine ulaşmak için çalışmaya başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Hatice Çarpar, Antalya, Güncel

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