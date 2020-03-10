Antalya'da 82 gıda işletmesine idari para cezası uygulandı
Antalya'da uygunsuz koşullarda gıda üretimi yapıp satan işletmelere göz açtırılmıyor.
10.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:25
Antalya 'da uygunsuz koşullarda gıda üretimi yapıp satan işletmelere göz açtırılmıyor. Ocak ayının başından bugüne kadar il genelinde 227 gıda kontrol görevlisi ile sürdürülen denetimlerde şimdiye kadar 9 bin 459 işletme denetlendi.
Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak gıda denetimlerini mevzuata uygun ve etkili bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor. Antalya'da 19 ilçede gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerleri tek tek denetleniyor. Denetimlerde numuneler alınarak analiz ediliyor. Yapılan 9 bin 459 denetim sonucunda 8 bin 995 gıda numunesinden olumlu, 464'ü olumsuz sonuç alındı. 82 işletmeye idari para cezası uygulanırken, bir işletmeye faaliyetten men cezası verildi, bir işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. - ANTALYA
Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak gıda denetimlerini mevzuata uygun ve etkili bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor. Antalya'da 19 ilçede gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerleri tek tek denetleniyor. Denetimlerde numuneler alınarak analiz ediliyor. Yapılan 9 bin 459 denetim sonucunda 8 bin 995 gıda numunesinden olumlu, 464'ü olumsuz sonuç alındı. 82 işletmeye idari para cezası uygulanırken, bir işletmeye faaliyetten men cezası verildi, bir işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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