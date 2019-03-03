Antalya'da 82 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirildi

Kaynak: AA

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 82 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince Diyarbakır'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi'nde restoranda bir araya gelen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda G.S, S.G, B.Ö, Ş.G. ve M.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada bir miktar esrar bulundu.Ekipler operasyonun devamında Gazipaşa ilçesi Aydın Mahallesi'nde belirlenen adreste narkotik dedektör köpeği "Esco" ile yapılan aramada bahçe duvarına gizlenmiş 82 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.