Antalya'da 9.5 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Antalya
'da yapılan operasyonda 9 kilo 501 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada, İstanbul
'dan Antalya'ya uyuşturucu madde getirileceği ihbarı aldı. Döşemealtı
ilçesi kent girişinde uygulama yapmaya başlayan ekipler, bir otomobilde narkotik köpeği 'Ben'in yardımıyla 9 kilo 501 gram skunk maddesi, 3 gram kokain ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA
Narkotik,Antalya
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:46