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Antalya'da 96 yaşındaki kişi kuyuda ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde muz bahçesindeki su kuyusunda bir kişi ölü bulundu.

06.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:16Antalya'da 96 yaşındaki kişi kuyuda ölü bulundu
'nın ilçesinde muz bahçesindeki su kuyusunda bir kişi ölü bulundu.
Avsallar Mahallesi'ndeki evinden çıkarak muz bahçesine giden Ahmet Korkmaz'dan (96), uzun süre alınamaması üzerine yakınları arama çalışması başladı.
Bir süre sonra Korkmaz'ı yaklaşık 6 metrelik kuyunun içinde gören yakınları, durumu jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Korkmaz'ı kuyudan çıkardı.
Hayatını kaybettiği belirlenen Korkmaz'ın cenazesi Alaaddin Keykubat Üniversite Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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