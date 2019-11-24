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Antalya'da adaylığı kalkan öğretmenler yemin etti

Antalya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

24.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:10Antalya'da adaylığı kalkan öğretmenler yemin etti
'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Atını'na çelenk konuldu.
Etkinlik, Atatürk Kültür Merkezindeki (AKM) tören ile devam etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajının okunmasının ardından Antalyalı şehit öğretmenler anıldı.
Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "A'dan Başlar Aydınlık" adlı program sunuldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, yaptığı konuşmada, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri çerçevesinde öğretmenlerin heyecanıyla, Türkiye'nin dünya sahnesindeki haklı başarısını ileriye taşıma gayretinde olduklarını söyledi.
Etkinlik, adaylığı kalkan öğretmenlerin yemin töreniyle sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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