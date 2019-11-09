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Antalya'da ağaçlar çiçek açtı

Antalya'da ağaçlar çiçek açtıAntalya'nın Demre ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle farklı türde meyve ağaçları çiçek açtı.

09.11.2019 13:13 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:21
'da ağaçlar çiçek açtı
Antalya'nın ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle farklı türde meyve ağaçları çiçek açtı.
Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 24 derece kaydedildiği Demre ilçesinde, nisan veya mayıs ayın çiçek açmassı gereken birçok meyve ağacı, şimdiden çiçek açtı. Demre- Kaş karayolu kenarında çiçek açan armut, Malta eriği, elma, nar ve keçiboynuzu ağaçları görenleri şaşırtıyor. Çiçek açan bir elma ağacı ise meyve tutmaya başladı. Beymelek Mahallesi'nde denizden yaklaşık 170 metre yükseklikteki bölgede de portakal ağaçları çiçek açtı. Bal arıları da çiçeklerden polen topluyor.
AĞAÇLAR MEVSİMİ ŞAŞIRDI
Ağaçları inceleyen ziraat mühendisi Burcu Çarban, Hava sıcaklığı şu an gündüzleri 27-28 derece civarında seyrediyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle meyve ağaçlarımız erken çiçek açtı. Daha doğrusu meyve ağaçları mevsimi şaşırdı. Nisan veya mayıs ayında çiçek açmaları gerekiyordu dedi. Çiçek açan ağaçların bölgeye ayrı bir güzellik kattığını anlatan Çarban, elma ağacının ise çiçeklerini dökmeye başladığını, meyve tutmaya başladığını söyledi.
Meyve ağaçlarıyla fotoğraf çektiren Sibel Alpugan ise Kış mevsimi kapımızda ama halen baharı, yazı yaşıyoruz dedi.
Çiçek açan portakal ağaçlarının sahibi Osman Güngör de kasım ayında ağaçlarının çiçek açtığını görünce çok şaşırdığını söyledi. Normalde Nisan ayında ağaçların çiçek açtığını belirten Güngör, Açan çiçekler meyveye oturmuş. Üstelik bulunduğumuz yer denizden 170 metre yükseklikte. İklim değişiyor. Buna hazırlıklı olmalıyız diye düşünüyorum dedi.
Antalya'da ağaçlar çiçek açtı

Antalya, Demre, Güncel

Kaynak: DHA


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