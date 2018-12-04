Antalya'da "Ahmet Hamdi Akseki" Paneli

Antalya
'nın Akseki
ilçesinde, eski Diyanet İşleri
Başkanlarından Ahmet Hamdi Akseki
adına panel düzenlendi. Kaymakamlık
ve Akseki Müftülüğü tarafından Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Muhammed Emin
Nasır, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal
, Cumhuriyet Savcısı İsmail Erboğa, İlçe Müftüsü Sabit Doğru ile kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Nasır, burada yaptığı konuşmada, programda Akseki'nin yetiştirdiği ünlü islam alimi Ahmet Hamdi Akseki
'nin her yönüyle ele alındığını söyledi. Ahmet Hamdi
Akseki'yi kamuoyuna daha yakından tanıtmak için panel düzenlediklerini vurgulayan Nasır, panelde ünlü alimin hayatı, eserleri, icra ettiği görevler, ilim anlayışı, farklı ilim dallarındaki birikimleri, tezleri, entelektüel ilgi ve yaklaşımları gibi konuların ele alındığını bildirdi.
Bir milletin en büyük zenginliğinin, tarihi, yetiştirdiği siyasi ve ilim insanları olduğunu belirten Nasır, "Bu bizim için büyük bir zenginlik kaynağıdır. Bunları anmak büyük fazilettir, anlamaya çalışmak büyük hazinedir. Bu panelde bu vefayı gösterdik." dedi. İstanbul Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tekin
de Akseki'nin çok eski dönemlerden beri çok önemli şahsiyetler yetiştirdiğini aktardı.
İlçenin yetiştirdiği bu önemli isimlerden birinin de Ahmet Hamdi Akseki olduğunu belirten Tekin, ünlü alim ve din adamının Diyanet İşleri'nin üçüncü başkanı olduğunu ifade etti. Akdeniz Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahset Karslı ise Ahmet Hamdi Akseki'nin hayatını anlattı.
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04 Aralık 2018 Salı 17:25