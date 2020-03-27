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Antalya'da Akdeniz ekosisteminde nadir görülen denizanası görüntülendi

Antalya'da bir grup dalgıç, insan vücuduna değdiğinde elektrik çarpması hissi veren ve denizanası olarak da bilinen "medüz" türündeki canlıyı görüntüledi.

27.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:04
Antalya 'da bir grup dalgıç, insan vücuduna değdiğinde elektrik çarpması hissi veren ve denizanası olarak da bilinen "medüz" türündeki canlıyı görüntüledi.
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine, öğrencileri ile Konyaaltı Plajı açıklarında yaptıkları dalış sırasında net görülemeyen şeffaf bir canlıyı fark ettiklerini söyledi.
Canlının görüntüsünü koyu renkli bir arka zemin üzerinde çekip, İsrail 'deki meslektaşı Prof. Dr. Bella Galil'e gönderdiğini anlatan Gökoğlu, "Arkadaşlarla türün medüz olduğunu belirledik ancak tam teşhisini yapmak istedik. Prof. Dr. Bella Galil de canlının bir medüz (Geryonia proboscidalis) olduğunu bildirdi." dedi.
Medüzün uzantılarının uzunluğu ve hareketleri ile görsel bir şölen sunduğunu ifade eden Gökoğlu, bunun Akdeniz ekosisteminde çok sık görülen bir canlı olmadığını belirtti.
Gökoğlu, medüzün besin açısından zengin bölgelerde bulunduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:
"Jöle şeklinde bir canlı. Medüzlerin birçoğu zehir hücreleri içerir ancak ölümcül değildir. Zehir hücreleri temas ettiğinde yanma, acı hissi oluşur ve vücutta nokta şeklinde kabarcıklar oluşturur. İnsan vücuduna değdiğinde elektrik çarpması gibi bir his uyandırır. Sonbaharda çok sık rastladık, denize giren bazı insanlar, 'denize elektrik mi veriliyor' diye şikayette bulunmuşlardı. Korkmaya gerek yok. Medüzler, her derinlikte insanların karşısına çıkabilir."
Prof. Dr. Gökoğlu, Akdeniz açıklarında görülen bu canlı için bilimsel makale hazırlayacaklarını kaydetti.
Bu arada, dalgıçların kaydettiği, incelemeye alınan görüntülerde, uzantıları ve uzunluğu ile dikkati çeken şeffaf canlının suda ilerlemesi güzel görüntüler oluşturuyor. Antalya’da Akdeniz ekosisteminde nadir görülen denizanası görüntülendi

Kaynak: AA

Etiketler: Akdeniz, Antalya, İsrail, Güncel

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Antalya'da Akdeniz ekosisteminde nadir görülen denizanası görüntülendi

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