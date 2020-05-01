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Antalya'da alkışlı ve konserli '1 Mayıs' kutlaması

Antalya'da alkışlı ve konserli '1 Mayıs' kutlamasıANTALYA'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla balkonlara çıkan vatandaşlar, saat 21.00'de alkışlarla işçilerin gününü kutladı.

01.05.2020 23:17 | Son Güncelleme: 01.05.2020 23:18
Antalya'da alkışlı ve konserli '1 Mayıs' kutlaması
ANTALYA'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla balkonlara çıkan vatandaşlar, saat 21.00'de alkışlarla işçilerin gününü kutladı. Müzisyen Özüm Özmen balkonunda, 'Tamirci Çırağı' parçasını seslendirdi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerde kutlandı. İşçi sendikaları tarafından yapılan çağrıyla saat 21.00'de balkonlarına çıkan vatandaşlar, alkışlarla ve ıslıklarla işçilerin gününü kutladı. Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde oturan müzisyen Özüm Özmen ise evinin balkonundan bağlamasıyla mini konser verdi.
Özmen, saat 21.00'i gösterdiğinde Cem Karaca'nın 'Tamirci Çırağı' parçasını söyledi. Balkonlara çıkan diğer vatandaşlar şarkıya eşlik ederken, cep telefonlarının ışıklarını yakarak salladı. Şarkının ardından Özmen, balkonlarına çıkan kişilerden görev başında olan tüm sağlık çalışanları, polisler ve işçileri alkışlamalarını istedi.
Kentin farklı noktalarında da vatandaşlar saat 21.00'de balkonlarına çıkarak işçileri alkışlarken, bazı noktalarda ise havai fişek atıldı. Antalya’da alkışlı ve konserli ’1 Mayıs’ kutlaması

Kaynak: DHA

Etiketler: emek ve dayanışma günü, Antalya, 1 Mayıs, Güncel, Haber

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