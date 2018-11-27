Antalya'da "Altın" Hırsızlığı İddiası

27 Kasım 2018 Salı 11:13



27 Kasım 2018 Salı 11:13

Antalya'da kapı kilidini kırarak girdikleri iki evden 60 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 kadından 2'si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kerime R.Ü'nün Kırcami Mahallesi'ndeki evinden 40 bin lira, Esmeralda J.Z'nin de Altınkum Mahallesi'ndeki evinden 20 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler, Zekiye A, Yeliz K. ve Tülay M'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zekiye A. ile Yeliz K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Tülay M'nin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.