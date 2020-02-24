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Antalya'da ambulans devrildi: 4 yaralı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında özel bir hastaneye ait ambulansın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

24.02.2020 15:11 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:11Antalya'da ambulans devrildi: 4 yaralı

ANTALYA'nın ilçesi yakınlarında özel bir hastaneye ait ambulansın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

'nın Fethiye ilçesinden 'ya hasta taşıyan özel bir hastaneye ait U.K.'nin kullandığı 48 PN 420 plakalı ambulans, saat 04.00 sıralarında Denizli-Antalya karayolunun Korkuteli'ne bağlı Yukarı Karaman Mahallesi'nde, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü U.K. ile sağlık personeli H.K., E.K. ve ambulanstaki hasta F.G.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 4 yaralı, ambulansla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Korkuteli, Antalya, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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