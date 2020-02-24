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Antalya'da ambulans kazası: 3 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

24.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:22Antalya'da ambulans kazası: 3 yaralı
'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yukarı karaman Mahallesi Antalya karayolu üzerinde seyir halinde olan U. K. İdaresindeki 48 PN 420 Plakalı özel ambulans aşırı buzlanmadan dolayı kontrolden çıkıp devrildi. Kazada ambulansta bulunan hasta F. G. G. ve sağlık personeli H. K., E. K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine elen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Korkuteli, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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