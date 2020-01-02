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Antalya'da anne ve oğluna uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde, evlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen anne ve oğlu tutuklandı.

02.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:48 Antalya'da anne ve oğluna uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklama
'nın ilçesinde, evlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen anne ve oğlu tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükhasbahçe Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı.
Evden çıkan E.G'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Bunun üzerine jandarma ekiplerinin eve düzenlediği operasyonda 230 gram esrar ele geçirildi.
E.G. ile anne Ş.D. ve oğlu T.D. gözaltına alındı.
ve oğlu sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılan E.G. ise serbest bırakıldı.

Antalya, Alanya, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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