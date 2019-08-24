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Antalya'da antik kentte yangın çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Idyros Antik Kenti bölgesinde yangın çıktı.

24.08.2019 17:47 Antalya'da antik kentte yangın çıktı
Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Idyros Antik Kenti bölgesinde yangın çıktı. Kazı çalışmaları devam eden kalıntılara ulaşmadan söndürülen yangında 4 dönüm alan etkilendi, 2 çam ağacı ise zarar gördü.

Yangın, Kemer ilçesinde bağlı Idyros Antik Kenti'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, antik kentin yanında bulunan kuru otlar, bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Dumanları yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de hemen söndürme çalışmalarına başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, kazı çalışmaları devam eden kalıntılara ulaşmadan söndürülerek, yarım saat içerisinde kontrol altına alındı. 4 dönüm alanın etkilendiği yangında, 2 çam ağacı zarar gördü.

Soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

Antalya, İtfaiye, Kemer, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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