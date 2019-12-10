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Antalya'da araç kundaklama iddiası

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 3 aracın kundaklanması olayına karıştıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

10.12.2019 19:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:40Antalya'da araç kundaklama iddiası
'nın ilçesinde, 3 aracın kundaklanması olayına karıştıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gazipaşa ilçesinde 8 'ta farklı kişilere ait 3 aracın yanması sonrası çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kundaklama şüphesi üzerinde yoğunlaştı.
Araştırmalarını derinleştiren ekipler, araçları yaktıkları iddiasıyla M.O. ve M.O'yu, olayın azmettiricisi oldukları iddiasıyla da H.İ.T. ve R.T'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri, H.K. ve R.E'ye ait araçları aralarındaki husumet nedeniyle yaktıklarını, tanımadıkları H.Y'ye ait aracı ise hedef şaşırtmak amacıyla ateşe verdiklerini söyledikleri öğrenildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gazipaşa, Antalya, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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