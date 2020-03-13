Antalya'da aracıyla su kanalına düşen sürücü yaralandı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde su kanalında düşen otomobildeki sürücü yaralandı.
13.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:16
Antalya 'nın Korkuteli ilçesinde su kanalında düşen otomobildeki sürücü yaralandı.
Y. K. yönetimindeki 07 RF 088 plakalı otomobil, Korkuteli Tefenni kara yolunda karşı şeride geçerek su kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Y. K. yönetimindeki 07 RF 088 plakalı otomobil, Korkuteli Tefenni kara yolunda karşı şeride geçerek su kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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