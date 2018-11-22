Antalya
'da araçlardan akü ve teyp çalan hırsızlar yakalandı
ANTALYA - Antalya'da 12 araçtan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, Muratpaşa
ilçesinin farklı bölgelerinde 12 araçtan akü ve teyp çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olay yerlerindeki iş yeri ve binaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.Teknik ve fiziki takibin ardından M.C, S.G. ve İ.H.F. yakalandı. Şüphelilerin kaldığı adreste bulunan çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Antalya
22 Kasım 2018 Perşembe 14:17