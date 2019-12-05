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Antalya'da araçları kara saplanan 3 kişiyi jandarma kurtardı

Antalya'nın Akseki ilçesinde araçlarının kara saplanması sonucu yolda mahsur kalan 3 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

05.12.2019 21:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:04Antalya'da araçları kara saplanan 3 kişiyi jandarma kurtardı
'nın ilçesinde araçlarının kara saplanması sonucu yolda mahsur kalan 3 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Sülek Yaylası'ndan Manavgat'a gitmek için minibüsle yola çıkan Ali Mustafa (52), Ali (26) ve Gökhan (28), araçlarının kara saplanması sonucu yolda mahsur kaldı.
Yakıtları bitmek üzere olan Aydın ailesinin fertleri, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Araçta uzun süre kaldıkları için üşüyen ve acıkan aile üyeleri, jandarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu bulundukları bölgeden alındı.
Ali Mustafa Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.
Kara saplanan araçlarını tüm uğraşlarına rağmen çıkaramadıklarını söyleyen Aydın, "Çaresizce ne yapacağımızı düşünürken jandarma ekipleri gelerek bizi kurtardı." dedi.

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Kaynak: AA

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