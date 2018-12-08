Antalya'da Aralık Ayında Deniz Keyfi

08 Aralık 2018 Cumartesi 13:17



08 Aralık 2018 Cumartesi 13:17

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluk yaşandı.Güneşli havayı fırsat bilen Antalyalılar ve turistler sahilde yürüdü, bisiklete bindi. Sahile gelen bazı sporcular da antrenman yaptı. Bazı vatandaşların da balık tutmayı tercih ettiği görüldü.Denize giren Abdullah Taşkın, Antalya'da yaşadıkları için kendilerini ayrıcalıklı hissettiklerini söyledi.Hafta içi yaşadıkları iş stresini izinli günlerinde denize girerek attıklarını anlatan Taşkın, "Çok güzel bir hava var. Kış ayında denize giriyoruz. Denizde yüzerken dağlara bakıyor, bembeyaz karları görüyorum. Deniz de pırıl pırıl. Her şey çok güzel." dedi.