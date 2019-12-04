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Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, aralık ayında bahar havası yaşanıyor.

04.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:28Antalya'da aralık ayında deniz keyfi
Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü turizm kenti 'da, aralık ayında bahar havası yaşanıyor. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, denize girdi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava, doğuda ise kar yağışı etkili olurken, Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar, aralık ayının başında olunmasına rağmen, güneşli havanın tadını denizde çıkardı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları kıyıda uzanarak güneşlenmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise sahilde bulunan park alanında yürüyüş yaparken, bazıları kitap okudu.

Hava yönünden şanlı olduklarını belirten Coşkun Şentürk, "Kışın dağlarda kar görebiliyoruz aynı zamanda burada denize girebiliyoruz. Burada bir grup arkadaş yaz-kış denize giriyoruz. Bundan da memnunuz. Diğer arkadaşlara da tavsiye ediyoruz" dedi.

"Her gün yüzüyoruz"

Yazdan kalma dönemi yaşadıklarını ifade eden Musa Kılıçarslan, denizin temiz ve güzel olduğuna dikkat çekti. Kılıçarslan, "Yaklaşık yarım saat kadar yüzdüm. Yine tekrar yüzeceğiz. Su çok temiz ve güze. Dışarıdan daha sıcak. Biz her gün yüzüyoruz. Bu konuda şükürler olsun ki çok şanslıyız. Biz daima buradayız. Antalya'da güneşi gördüğümüz zaman denizdeyiz" diye konuştu.

"Su daha sıcak"

İstanbul'dan arkadaşlarıyla tatile gelen Mustafa Ulusoy ise, "İstanbul'da öğrenciyim. Arkadaşlarımla beraber vizelerden sonra kaçamak yapmak istedim. Herkesi Antalya'ya bekliyorum. Su dışarıdan çok daha sıcak. 'Kışın denize girilmez' diye bir şey yok esas kışın girilir" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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