Haberler » Güncel » Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - Haber

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, aralık ayında bahar havası yaşanıyor.

04.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:45Antalya'da aralık ayında deniz keyfi
Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü turizm kenti 'da, aralık ayında bahar havası yaşanıyor. havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, denize girdi.
Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava, doğuda ise kar yağışı etkili olurken, Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar, aralık ayının başında olunmasına rağmen, güneşli havanın tadını denizde çıkardı.
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları kıyıda uzanarak güneşlenmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise sahilde bulunan park alanında yürüyüş yaparken, bazıları kitap okudu.
Hava yönünden şanlı olduklarını belirten Coşkun Şentürk, "Kışın dağlarda kar görebiliyoruz aynı zamanda burada denize girebiliyoruz. Burada bir grup arkadaş yaz-kış denize giriyoruz. Bundan da memnunuz. Diğer arkadaşlara da tavsiye ediyoruz" dedi.
"HER GÜN YÜZÜYORUZ"
Yazdan kalma dönemi yaşadıklarını ifade eden Musa Kılıçarslan, denizin temiz ve güzel olduğuna dikkat çekti. Kılıçarslan, "Yaklaşık yarım saat kadar yüzdüm. Yine tekrar yüzeceğiz. Su çok temiz ve güze. Dışarıdan daha sıcak. Biz her gün yüzüyoruz. Bu konuda şükürler olsun ki çok şanslıyız. Biz daima buradayız. Antalya'da güneşi gördüğümüz zaman denizdeyiz" diye konuştu.
"SU DAHA SICAK"
İstanbul'dan arkadaşlarıyla tatile gelen Mustafa Ulusoy ise, "İstanbul'da öğrenciyim. Arkadaşlarımla beraber vizelerden sonra kaçamak yapmak istedim. Herkesi Antalya'ya bekliyorum. Su dışarıdan çok daha sıcak. 'Kışın denize girilmez' diye bir şey yok esas kışın girilir" şeklinde konuştu.
(Burak Yalman - Gazi Taş/İHA)

Güneşli, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:42 Nevşehir protokolü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
19:42 Muğla'da otomobil devrildi: 2 yaralı - Haber
19:40 Tel Abyadlı Ziheyye, Mehmetçik'i evinde ağırladı - Haber
19:36 "Naim Süleymanoğlu" filmi gözyaşlarına boğdu - Haber
19:35 Cerablus'ta yetimler yeni yuvalarına kavuştu - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
17:23 Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
4.12.2019 19:51:18