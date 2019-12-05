Haberler » Güncel » Antalya'da aralık ayında turistlerin deniz keyfi - Haber

Antalya'da aralık ayında turistlerin deniz keyfi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, yerli ve yabancı turistler denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı.

05.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:05Antalya'da aralık ayında turistlerin deniz keyfi
ANTALYA'nın ilçesinde, yerli ve yabancı turistler denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı.

'nin birçok ilinde soğuk hava hakimken, Kemer'de ise yazdan kalma güneşli günler yaşanıyor. Son dönemde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği ilçede sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, aralık ayında denize girmenin keyfini yaşadı. Hava sıcaklıklarının 20 derece, deniz suyu sıcaklığının 22 derece hissedildiği bu günlerde ilçeye tatil için gelen yerli ve yabancı turistler denize girip, plajda güneşlendi.

'dan oğluyla Kemer'e gelen mimar Aslıhan Çalıoğlu, "Bir günlüğüne de olsa Kemer'e sıcaklar bitmeden gelelim, ziyaret edelim dedik. Şu anda İstanbul'da 12-13 derece hava sıcaklığı ama burada 20 derece. Oğlum Sarp 'Denize girebilir miyim' diye sordu. 'Tamam' dedim. Bu anları kameraya çektik" diye konuştu. 9 yaşındaki Bülent Sarp Çalıoğlu, "Deniz güzeldi" dedi.

Rusya'nın Kaliningrad şehrinden tatil için eşiyle birlikte Kemer'e gelen Vadim Govzbit de "Biz geleli 3 gün oldu. Çok güzel bir hava var. Güneş var ve deniz şu anda bizim için sıcak. Biz Baltık Denizi'ne yakın bir yerden geliyoruz. Biz de yaz aylarında zaten 20 derece sıcaklığı görebiliyoruz. Burada ise şu anda 22 derece ve bizim için çok güzel bir hava bu" diye konuştu.


- Antalya

İstanbul, Antalya, Türkiye, Kemer, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:54 Balık çiftlikleri için keşif yapan tekneye pankartlı tepki - Haber
16:54 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kırklareli Valisi Bilgin'i ziyaret etti - Haber
16:53 GAZETECİ IŞIL ÖZGENTÜRK'E 7,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Haber
16:53 Kadıköy Belediye Başkanı'ndan kadın meclis üyelerine kutlama mektubu - Haber
16:48 Büyükşehir Belediyesi'nden kadın hakları eğitimi - Haber
16:30 Bira fabrikasında patlama: 4 yaralı - Haber
15:10 Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi - Haber
15:09 Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor - Haber
14:55 Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır - Haber
14:29 Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz - Haber
5.12.2019 16:55:48