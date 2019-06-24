24.06.2019 18:19
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Antalya'da aranan 168 kişi yakalandı

Antalya

Antalya'da haklarında yakalama emri bulunan 311 kişiden 168'i yakalandı.

Antalya 'da haklarında yakalama emri bulunan 311 kişiden 168'i yakalandı.

Antalya'da adli makamlarca haklarında "Yakalama Emri" bulunan "Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan" şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı çalışma yapıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya ili ve ilçelerinde, mahkemelerin haklarında yakalama kararı bulunan 311 şahsa yönelik 97 ekip ve 213 personelin katılımıyla eş zamanlı çalışma yapıldı. Kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 71 şahıs, ifade almaya yönelik aranan 97 şahıs olmak üzere toplam 168 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
asayiş , antalya , 3. Sayfa

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