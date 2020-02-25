Haberler » Güncel » Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı - Haber

Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle aranan iki hükümlü yakalandı.

25.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:28Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı
'nın ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle aranan iki hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında "ruhsatsız ateşli silahlar ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 2 yıl 6 ay ve "kasten öldürme"den 15 yıl hapis cezası bulunan U.O. ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "hırsızlık" suçlarından toplam 13 yıl 6 ay hapis cezası verilen A.D'yi gözaltına aldı.
Yakalandığı sırada polislere başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı gösteren A.D. hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
25.02.2020 14:15:24