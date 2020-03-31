Antalya'da aranan 2 kişi tutuklandı
Manavgat ilçesinde hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan 2 kişi tutuklandı.
31.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:26
Manavgat ilçesinde hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan 2 kişi tutuklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan F.I. ile yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan F.K, yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan F.I. ile yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan F.K, yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Güncel