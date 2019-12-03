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Antalya'da aranan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli, yakalandı.

03.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:37Antalya'da aranan 3 şüpheli tutuklandı
'nın ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli, yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan E.D., "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.D. ve "Birden Fazla Kişi ile Silahlı Tehdit" suçundan 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.S. yakalandı.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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