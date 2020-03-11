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Antalya'da aranan hırsızlık şüphelisi, vatandaşlar tarafından yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı mahallerde hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

11.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:34
Antalya'da aranan hırsızlık şüphelisi, vatandaşlar tarafından yakalandı
Antalya 'nın Alanya ilçesinde farklı mahallerde hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepe, Hacımehmetli, Mahmutseydi mahallerindeki evlerde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüpheli İ.M. vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Antalya, Alanya, Güncel

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