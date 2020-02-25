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Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

25.02.2020 20:22 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:22Antalya'da aranan hükümlü yakalandı
'nın ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Manavgat ilçesinde "kasten öldürmeye teşebbüs ve yaralama" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.Ş'nin Alanya'da olduğunu belirledi.

Ekipler, Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir eve düzenledikleri operasyonda K.Ş'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, sulh ceza hakimliğinde alınan ifadesi sonrası cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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