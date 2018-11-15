Antalya'da Aranan Şüpheli Yakalandı

15 Kasım 2018 Perşembe 16:25



15 Kasım 2018 Perşembe 16:25

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurarak kimlik kontrolü yaptı.Polis ekipleri, bir yolcunun verdiği ve T.K. isimli kişiye ait kimliğin sahte olduğunu tespit etti.Yolcunun isminin Y.K. olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelinin "Kasten öldürme", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gibi çeşitli suçlardan 12 ayrı yakalama kararı ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu tespit etti.Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.