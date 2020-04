Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor

Antalya 'nın Kepez ilçesinde E.T ve kız arkadaşı Ş.D'nin yaşadığı eve gelen Nafiz G, geceyi burada geçirdi. Sabah arkadaşının sevgilisi yüzünden E.T ile tartışan Nafiz G, av tüfeği ile ensesinden vurularak yaralandı.

TARTIŞMA SEVGİLİSİ YÜZÜNDEN ÇIKTI

Sabah saatlerinde Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi'nde E.T. (35) ile kız arkadaşı Ş.D'nin birlikte kaldığı evde iddiaya göre gece Nafiz G. de kaldı. Sabah saatlerinde E.T ile Nafiz G, arasında Ş.D yüzünden tartışma çıktığı ileri sürüldü. Tartışmanın büyümesi üzerine E.T, pompalı tüfekle evde bulunan Nafiz G'nin arkasından ateş etti.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Ensesine saçma isabet eden Nafiz G, hızla evden kaçtı ve çağırdığı arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Ensesine tek saçma isabet eden yaralının hayati tehlikesi bulunmazken polis, tüfekle kaçan E.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA