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Antalya'da arkeoloğu bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilindeki Olimpos Antik Kenti'nin kazı alanı sorumlusu arkeolog Sinan Sertel'i bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

07.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:14Antalya'da arkeoloğu bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası
'nın Kemer ilçesi sahilindeki Antik Kenti'nin kazı alanı sorumlusu arkeolog Sinan Sertel'i bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.
Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sadık Poyraz, maktulün ablası Nurcan Doğan ve taraf avukatları katıldı.
Söz verilen sanık Poyraz, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.
Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sadık Poyraz'a "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.
Çıralı sahilinde 19 Mayıs 2019'da çıkan tartışmada Sadık Poyraz tarafından bıçakla yaralanan Olimpos Antik Kenti'nin kazı alanı sorumlusu arkeolog Sinan Sertel (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Poyraz hakimlikçe tutuklanmıştı.

Antalya, Olimpos, Çıralı, Güncel

Kaynak: AA

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