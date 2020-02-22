Haberler » Güncel » Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu - Haber

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Antalya'da kullanılmayan bir binanın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu.

22.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:56Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu
'da kullanılmayan bir binanın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu.
ilçesi Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde kullanılmayan bir binanın asansör boşluğunda hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla ceset bulunduğu yerden çıkarıldı.
Üzerindeki kimlik bilgilerinden Ahmet Uslu'ya (31) ait olduğu belirtilen cenaze, savcılık incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yeşildere, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 15:45:00