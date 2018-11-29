Antalya'da Asayiş

Antalya Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince asayişin sağlanmasına yönelik il merkezi ve ilçelerde yapılan çalışmalarda 5 kişi tutuklandı. Merkez Muratpaşa
ilçesi Fener Mahallesi
'nde M.A'ya ait bir ikamette ihbar üzerine narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş 6 poşet satışa hazır, 6 büyük poşette ve bir cam kavanozda olmak üzere 3 kilo 100 gram esrar, hassas terazi ile kilitli poşetler ele geçirildi.
M.A, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Aksu
Odunluk görünümlü kapalı bir alanda kumar oynandığı yönünde ihbarı değerlendiren Aksu Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Güzelyurt Mahallesi
'nde bulunan adrese gitti. Söz
konusu adreste kumar makineleri olduğu ve kumar oynandığını tespit eden ekipler, makinelere el koydu. Polis
tarafından, kumar oynadığı belirlenen Ö.U, F.Ö. ve M.Y'ye kabahatler kanunu kapsamında idari işlem yapılırken, makinelerin sahibi olduğu tespit edilen M.D'ye ise "1072 sayılı kanuna muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldı.
Öte yandan, Manavgat
Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda ise Sanayi Mahallesi'ndeki bir otodan hırsızlık olayında parmak izi tespit edilen şüpheli A.Ö. yakalanarak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Manavgat
Çeşitli suçlardan toplam 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.O. da Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucu yakalandı.
O.O, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Alanya
Cezaevi'ne teslim edildi.
Manavgat'ta ailesinin 3 kişi tarafından kaçırıldığı iddiasıyla polise başvurduğu A.S. ise Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bulundu.
Önce ailenin kızlarını kaçırdığı iddia ettiği isimlerden Z.S. ve K.S'yi yakalayan ekipler, farklı bir adreste ise suça sürüklenen çocuk H.İ.S'yi yakaladı.
A.S'nin zorla alıkonulmadığını, anne ve annesinin imam nikahlı olarak yaşadığı Y.Ç'den şiddet gördüğünü belirtmesi üzerine cumhuriyet savcılığının talimatıyla Antalya Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne teslim edildi.
Yakalanan şahıslar ise ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.
Manavgat Narkotik
Şuçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Çayyazı Mahallesi'nde bulunan bir kahvaltı salonunda şüphelenilen H.K, M.Y, F.Y. ve A.Ö. adlı 4 kişinin üzerinde yapılan aramalarda, H.K'nın üzerinde 24 gram sentetik kannabinoid ile 90 lira para, M.Y'de ise uyuşturucu madde satışından elde ettiği değerlendirilen 470 lira ve 15 avro ele geçirildi.
Şüphelilerden F.Y. ve A.Ö'ye "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak" suçlamasıyla adli işlem yapılırken, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen H.K. ve M.Y. ise tutuklandı.
Manavgat,Emniyet Müdürlüğü,Antalya
29 Kasım 2018 Perşembe 09:18