Antalya'da Asayiş ve Trafik Uygulaması

Kepez
ilçesindeki Masa Dağı
seyir terasında, asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Antalya
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından, Çankaya
Mahallesi ve güzergahında drift yapan otomobiller ile alkol alarak kamu düzenini bozmaya çalıştığı belirtilen kişilere yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.
Uygulamalarda şüpheli görülen 326 kişi sorgulandı, 125 otomobilin de evrakları kontrol edildi, uygulamalarda 6 otomobil trafikten men edildi.
"Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan, 4 otomobil sürücüsüne işlem yapılan uygulamalarda 6 otomobil sürücüsünün de ehliyetine el konuldu.
Uygulamalarda, 32 otomobil sürücüsüne 37 bin 327 lira ceza uygulandı.
Masa Dağı,Antalya,Kepez
15 Kasım 2018 Perşembe 10:26