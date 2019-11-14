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Antalya'da aşırı alkollü Rus kadına polis yardımı

Antalya'da aldığı aşırı alkol nedeniyle ayakta bile zor duran Rus uyruklu kadını polis aracıyla evine bıraktı.

14.11.2019 14:25 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:32Antalya'da aşırı alkollü Rus kadına polis yardımı
'da aldığı aşırı alkol nedeniyle ayakta bile zor duran Rus uyruklu kadını polis aracıyla evine bıraktı. Alkollü kadının polislerden özür dilemesi dikkat çekti.

Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı sahil yolundaki bir otobüs durağında alkol alıp, çevreyi rahatsız ettiği iddia edilen kadını mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Bölgeye gelen polis, Rus uyruklu Alexandra B.'nin, alkol aldığını belirledi. Aşırı alkol nedeniyle güçlükle konuşabilen ve ayakta zor duran kadının bir yakınına polis telefonla ulaşmaya çalıştı. Pasaport ve evraklarını veren kadının polislerden özür dilemesi dikkat çekti.

Rus uyruklu kadının telefonla ulaştığı yakınına, "Alexandra'nın yakını mısınız siz alkollü şu an gelip alma durumunuz var mı? Şu an iyi değil alkollü kendisi" diye bilgi verdi. Olumsuz cevap alan polis ekipleri Rus kadını, Hurma Mahallesi'nde kaldığı ikametine götürdü. - ANTALYA

Antalya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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