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Antalya'da aşırı alkollü Rus kadına polis yardımı

Antalya'da aşırı alkollü Rus kadına polis yardımı Durakta aldığı aşırı alkol nedeniyle zor durumda olan Rus uyruklu kadına polis yardım etti Rus kadın polislerden özür dilediANTALYA - Antalya'da aldığı aşırı alkol nedeniyle ayakta bile zor duran Rus uyruklu kadını polis aracıyla evine bıraktı.

14.11.2019 15:23 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:26
'da aşırı alkollü Rus kadına polis yardımı
Durakta aldığı aşırı alkol nedeniyle zor durumda olan Rus uyruklu kadına polis yardım etti
Rus kadın polislerden özür diledi
ANTALYA - Antalya'da aldığı aşırı alkol nedeniyle ayakta bile zor duran Rus uyruklu kadını polis aracıyla evine bıraktı. Alkollü kadının polislerden özür dilemesi dikkat çekti.
Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı sahil yolundaki bir otobüs durağında alkol alıp, çevreyi rahatsız ettiği iddia edilen kadını mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Bölgeye gelen polis, Rus uyruklu Alexandra B'nin, alkol aldığını belirledi. Aşırı alkol nedeniyle güçlükle konuşabilen ve ayakta zor duran kadının bir yakınına polis telefonla ulaşmaya çalıştı. Pasaport ve evraklarını veren kadının polislerden özür dilemesi dikkat çekti.
Rus uyruklu kadının telefonla ulaştığı yakınına, " Alexandra'nın yakınımısınız siz? Alkollü şuan gelip alma durumunuz var mı? Şuan iyi değil alkollü kendisi." diye bilgi verdi. Olumsuz cevap alan polis ekipleri Rus kadını, Hurma Mahallesi'nde kaldığı ikametine götürdü.
Antalya'da aşırı alkollü Rus kadına polis yardımı

Antalya, Polis, Yerel

Kaynak: İHA


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