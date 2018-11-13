13 Kasım 2018, 14:51
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Yasak Aşk Cinayeti! Eşinin Beraber Olduğu Kişiyi Öldüren Katil Koca, İnfazı Tek Tek Anlattı

Antalya'da eşi ile ilişkisi olduğunu tahmin ettiği kişiyi çağırdığı evinde tabancayla öldürdükten sonra, ölen kişinin kuzenini rehin alıp kaçıran katil koca yakalandı.

Antalya'da eşi E.G. ile ilişkisi olduğunu tahmin ettiği İlkay Polat Sağır'ı (32) kalbinden vurarak öldürdükten sonra Sağır'ın teyzesinin oğlu Y.E.B.'yi rehin alıp araçla kaçıran Cihan G. (35) Burdur yolu 30. kilometresinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

CİNAYETİ TEK TEK ANLATTI

Cinayeti anlatan Cihan G. "İlkay'ın eşim E.G.G. ile ilişkisini olduğunu tahmin ediyordum. Eve çağırdım. Teyzesinin oğlu Y.E.B. ile birlikte Kepez Barış Mahallesi'ndeki evime geldiler. Evde tartıştıktan sonra İlkay Polat'ı vurdum. Y.E.B.'yi silah ile otomobile bindirip kaçırdım. Yolda polise yakalandım. Pişmanım 3 çocuğum için çok üzülüyorum" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Cihan G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAÇMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan İlkay Polat Sağır'ın teyzesinin oğlunun evden koşarak aracına gelmesi, arkasından eli silahlı Cihan G.'nin gelmesi ve araçtaki kişiyi rehin alması kameralara yansıdı.

Antalya
13 Kasım 2018 Salı 14:51



YORUMLAR (6)
ÖLÜYÜ DİRİYİ: Kadın haklarını savunanlar hadi konuşun bakam
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GOKBERK: tam bır salak yat ıcerde hayatının en guzel zamanlarını
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İBO: bu kazmaları anlamıyorum bır kadın kocayı aldatıyorsa adamın ne sucu var kadın kuyruk salmamadıkca kım yanasır burda cezalandırlıması gereken kadın olmuyormu meclısden bır yasa cıkarmaları gerekır kadın kocasını koca kadınını aldatmanın cezası omurboyu hapıs olması gerekır ne aıle yapısı ne ahlak ne namus ayaklar altında olmus bır ulke gıderse işde boyle gıder
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TÜRK VATANDAŞI: Kadın hakları niye ayaklamadınız bak 1 kadın 2 adamın hayatini bitirmiş örnekleri .çok oldu
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BAKINIZ: BİRİ MEZARA BİRİ HAPİSHANEYE DİGERİ İSE YENİ TATLARA BAKMAYA
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