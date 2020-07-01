Antalya'da asker uğurlamalarından inanılmaz görüntüler

Antalya'da asker uğurlaması sırasında yaşananlar pes dedirtti.

Antalya'da asker uğurlamalarından inanılmaz görüntüler
01.07.2020 12:30 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:45
Antalya'da asker uğurlaması sırasında yaşananlar pes dedirtti. Kalabalık konvoy halinde araçlarla ilerleyen iki ayrı grup önce açık alanda sonra alt geçitte yolu kesip silahla havaya ateş etti. Cep telefonuyla çekilip sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü adli ve idari işlem başlattı.

Olay, dün gece yaşandı. Asker uğurlamak için konvoy oluşturulan onlarca araç, önce kent merkezinde ana yolu kesip araçlardan inip eğlenirken bu arada silah sesleri duyuldu. gençlerden bazılarının silahla havaya ateş ettiği anlar cep telefonları tarafından kaydedildi. Ardından yine farklı bir asker uğurlama konvoyu da kentin farklı bir noktasında bu defa alt geçitte yolu kapatıp araçlardan inerek eğlenmeye devam etti. Bu sırada yine kapalı alan olmasına rağmen gençlerin tabancalarını çıkarıp havaya ateş ettikleri anlar da cep telefonuyla görüntülendi.

Çekilen görüntülerin Antalya hakkında isimli sosyal medya sitesinde yayınlanmasının ardından polis de harekete geçti. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı eğlenceyle ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa, Haber
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