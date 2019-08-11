Haberler» Güncel» Haber

Antalya'da atlı polis birliğinin bayram mesaisi

Antalya'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Konyaaltı Sahili'nde görev yapan atlı polisler, tatilcilerin ilgi odağı oldu.

11.08.2019 16:21
Antalya'da atlı polis birliğinin bayram mesaisi
Antalya'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Konyaaltı Sahili'nde görev yapan atlı polisler, tatilcilerin ilgi odağı oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 12 yıl önce kurulan atlı polis birliği, kentin farklı noktalarında görevini sürdürüyor.
Polis araçları ve motosikletlerinin inemediği plajlarda Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk başlayınca atlı polislerin sahillerdeki devriyeleri artırıldı.
Her gün 10.00-12.00 saatlerinde devriye görevi yapan atlı polisler, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Atlara en fazla ilgiyi çocuklar gösteriyor.
Tatil için Ankara'da gelen Kamil Koyun, daha önce birçok yeri gezdiklerini ama ilk kez Antalya'da atlı polisler gördüklerini söyledi.
Atlı polislerin sahilde görev yapmalarının çok güzel bir görüntü oluşturduğunu belirten Koyun, "Onları sahilde görmek çok güzel, hoşumuza gitti. Kızım da özellikle çok sevdi, atları yakından sevme fırsatı bulduk." dedi.
Antalya'da atlı polis birliğinin bayram mesaisi

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:19   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehitlikleri ziyaret etti
17:19   Suriyelilerin buruk bayramlaşması - HATAY
17:17   Werder Bremen, Ömer Toprak'ı kiraladı
17:17   TDV, Abidjan'da bayram namazı sonrası Kur'an-ı Kerim dağıttı
17:17   100 hükümlü kurban satış ve kesim organizasyonunda
17:17   Konya'da geleneksel bayramlaşma programı yapıldı
17:17   Vali Demirtaş, görevdeki güvenlik birimlerinin bayramını kutladı